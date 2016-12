Kolínská TPCA přijde o šéfa, Koide skončí po čtyřech letech

V roce 2005 byl Koide součástí týmu manažerů, který odstartoval výrobu vozů v TPCA v Kolíně. Působil zde až do roku 2007, zastával funkci generálního ředitele pro administrativu. Do Česka se poté opět vrátil v roce 2013 jako šéf TPCA. Koide v rámci svého působení na pozici prezidenta TPCA provedl v roce 2014 automobilku změnou modelů k druhé generaci malých aut, které se v Kolíně vyrábějí. Konkrétně jde o Toyotu Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1.

„Strávil jsem zde nádherné roky se spoustou velmi schopných a pracovitých lidí. Kolín a Praha zůstanou mým druhým domovem,“ řekl Koide.

Kenta Koide se narodil v roce 1959. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Nagoji. Do společnosti Toyota Motor Corporation nastoupil krátce po studiích v roce 1983. Svou kariéru začínal v oddělení lidských zdrojů. Na začátku 90. let přešel do divize, která má na starosti převádění nejnovějších poznatků z vývoje do sériové výroby automobilů.

TPCA je společným podnikem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën. Ve společnosti pracuje 2800 lidí a firma představuje jednoho z největších exportérů v České republice. Automobilka vyrábí malé vozy značky Peugeot, Citroën a Toyota. Kapacita závodu je 330 tisíc vozů ročně, což je strop, kterého závod dosáhl v roce 2009.

