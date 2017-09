Kdo tu ničí Lesy. Energetici dali miliardy do čistoty provozů, ale platí dál

Vzoreček S9.2 = Hlpa . (1 – Ks) pravděpodobně většině lidí nic neříká. Moc dobře ho ale znají v teplárnách, elektrárnách, sklárnách a dalších průmyslových provozech, které už několik let vytáčí k nepříčetnosti. Formule určuje, jak vypočítat škodu na lesních porostech způsobenou zplodinami v ovzduší.

Lesy České republiky (LČR) pak na jejím základě po údajných znečišťovatelích každoročně vyžadují náhradu škody a soudy zavalí vlnou žalob. Průmyslníci přitom už léta argumentují, že vyhláška z roku 1999 obsahující vzorec výpočtu je značně zastaralá. Po miliardových investicích do ekologizace provozů dnes jejich podniky ničí tuzemské luhy a háje jen zcela minimálně nebo vůbec.

„Stromy dnes v Česku díky klimatickým změnám rostou tak dobře, jako ještě nikdy nerostly,“ říká docent Jakub Hruška z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který pro firmy vypracovával posudky o stavu porostů. Z jeho pohledu je postup LČR zcela absurdní.

Hrušku, který se angažuje například ve sporech kolem národního parku Šumava, lze přitom jen těžko podezřívat z náklonnosti k průmyslovým znečišťovatelům. U soudů přesto argumentace žalovaných firem o neexistující škodě až doposud s ohledem na platnou vyhlášku většinou neobstála.

To by se ale brzy mohlo změnit. Že právní předpis je zoufale zastaralý, už uznávají překvapivě LČR i ministerstvo zemědělství. Resort se ho nyní chystá přepracovat. „V současné době probíhá na ministerstvu zemědělství vnitřní připomínkové řízení. Návrh novely obsahuje mimo jiné ustanovení, které při výpočtu výše škody způsobené imisemi škodlivých látek umožňuje plně zohlednit skutečnou aktuální míru poškození lesních porostů,“ potvrdila Markéta Ježková z ministerstva.

Zpráva o chystané novelizaci sporné vyhlášky tuzemskou energetickou veřejnost překvapila. LČR totiž spadají právě pod ministerstvo zemědělství, a resort tak měl doposud tendenci stranit spíše státnímu podniku. I proto zůstávají producenti emisí zatím skeptičtí, a dokud nebudou znát konečnou verzi návrhu, nechtějí příliš oslavovat. „Určitě to vítáme, ale vzhledem k tomu, že nevíme nic o obsahu, tak se k tomu zatím nemůžeme vyjádřit,“ reagoval Martin Tužinský, specialista Teplárenského sdružení pro právní otázky. Také šance, že by novelu vyhlášky dotáhl do konce ještě současný kabinet, je podle něj minimální.

