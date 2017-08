Kdo šetří, létá za tři, aneb proč je Ryanair králem evropského nebe?

Ryanair nehodlá jen navyšovat počty přepravených lidí snižováním cen a zvyšováním počtu destinací a spojů.



Zadal již svému dvornímu výrobci Boeing, aby do modelu 737 MAX přidal 8 míst k sezení, aniž by zasáhl do rozměrů modelu.¨ (celkem by tak počet narostl na 197). Místo získá na úkor komfortu cestujících.



Těm také „slibuje“ větší přísnost při kontrole rozměrů příručních zavazadel. Jistotu, že se na palubu letadla vejdou bude mít údajně jen prvních 90 pasažérů, zbylých více než 100 bude zřejmě v nejistotě.