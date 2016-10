Jak na Lize mistrů ještě více vydělat? Vyvážet ji do světa

Největší změnou, kterou slovinský prezident UEFA hodlá prosadit, je proces výběru města, kde se bude odehrávat finále. Podle současné praxe jej v tajné volbě vybírá komise UEFA, nově by zájemci podávali kandidaturu, která by byla vyhodnocována transparentně, podobně jako v případě finále amerického fotbalu Super Bowl.

„Rozhodovací proces by měl být velice průhledný, protože když dostanete pořadatelství finále Ligy mistrů nebo Evropské ligy jako politickou laskavost, tak to není v pořádku,“ řekl Čeferin v rozhovoru pro agenturu AP. „S novým procesem bych ochránil i sebe a naši administraci, protože by na nás nemohl nikdo tlačit.“

Jedním z prvních mimoevropských kandidátů na pořadatelství finále by mohl být New York. Připustil to i Čeferin, který zároveň odmítl kritiku, podle které to je moc daleko od Evropy. „Cesta z Portugalska do Ázerbajdžánu trvá skoro stejně dlouho jako do New Yorku. Pro fanoušky by to nebyl problém,“ řekl.

UEFA by si mohla půdu připravit během méně významného Superpoháru, v jehož rámci se vždy v srpnu utkávají vítězové Ligy mistrů a Evropské ligy z předchozího ročníku. V roce 2013 se toto utkání konalo v pražském Edenu, kde hraje své domácí zápasy Slavia.

Čeferin zároveň chce využít zvyšující se popularity fotbalu na asijském trhu, zároveň ale nechce obětovat tradiční časy, ve kterých se utkání Ligy mistrů hrají. Ačkoliv přiznal, že zatím přesně neví, jak tyto okolnosti skloubit, jedno řešení už v rukávu má. Líbí se mu totiž nápad přesunout semifinálová klání na sobotu, kdy Číňané mohou ponocovat. Dosud se o víkendu konalo právě jen finále.

Kromě Ligy mistrů se Čeferin vyjádřil i k chystané změně mistrovství světa v podobě rozšíření počtu účastníků z 32 na 48, kterou prosazuje předseda světové fotbalové federace FIFA Gianni Infantino. Čeferin čeká na pořádnou analýzu, podle které by se evropská asociace rozhodla, zda návrh podpoří. V každém případě by však žádal, aby Evropě z nových šestnácti míst připadl proporciální počet podle současného postupového klíče.

