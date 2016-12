J&T Bance klesl zisk za tři čtvrtletí o 40 procent

Meziroční pokles zisku způsobil především pokles čistých úrokových výnosů o devět procent a pokles výnosů z obchodování o 44 procent. Naopak vzrostly čisté výnosy z poplatků o 39 procent, zejména díky růstu klientských investic.

J&T Banka ukončila třetí čtvrtletí s 27procentním růstem klientských investic, které dosáhly 133 miliard korun. Banka uvedla na trh osm dluhopisových emisí v objemu 11,7 miliard korun a do podílových fondů J&T pro privátní klienty získala 4,5 miliardy korun.

„Nárůst objemu klientských investic byl urychlen poklesem úrokových sazeb na vkladech. Ve značné míře tak šlo pozorovat přesun klientských prostředků z termínovaných vkladů (minus 17 miliard korun) do investic (28 miliard korun),“ uvedl generální ředitel banky Štěpán Ašer. Přes nižší příliv peněz dosáhly vklady 106,1 miliardy korun.

V meziročním porovnání stoupl vlastní kapitál, za kterým stojí přibližně miliardové navýšení ze strany J&T Finance Group SE ke konci roku 2015, prodej certifikátů a částečně nevyplacený zisk z minulého roku. Vlastní kapitál na konci září činil 19,05 miliard korun, meziročně o 3,7 miliardy vyšší. Kapitálová přiměřenost dosáhla 16,2 procenta.

J&T Banka patří do finanční skupiny J&T a poskytuje vedle služeb privátního bankovnictví specializované financování v oblasti realit a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T Finance Group patří vedle české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank AO, J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu, slovenská Poštová banka a banka VABA v Chorvatsku.

