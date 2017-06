Horkým kandidátem na šéfa KB je Jan Juchelka

Poprvé od privatizace Komerční banky v roce 2001 do rukou francouzské Société Générale (SG) může banku opět řídit český manažer. Podle informací týdeníku EURO z finančních kruhů se uvnitř Komerční banky přetřásá, že do čela tuzemské bankovní trojky míří Jan Juchelka, který by měl nahradit Alberta Le Dirac´ha. „Já se k tomu nebudu vyjadřovat,“ uvedl na dotaz EURA Juchelka. Podobně reagovala Komerční banka.