Hamé investuje v Rusku. Cílí na čtvrtinový růst

Společnost podle něj nakoupí technologie s větší efektivitou a s větší kapacitou. Výdaje na marketingovou kampaň odpovídají velikosti ruského trhu. Čtvrtinový růst v Rusku je pro Hamé významný, Rusko se na tržbách společnosti podílí asi jedenácti procenty. Hamé loni vykázala tržby 6,01 miliardy korun. Zahraniční trhy se na nich podílely asi 50 procenty. Letos tržby podle Štrupla porostou v jednotkách procent.

Ze zahraničních trhů se Hamé podle něj daří nejlépe právě v Rusku, tamní trh vykazuje nejvyšší dynamiku při slušném základu. Společnost v ruském závodě vyrábí jenom určitý sortiment, zejména masové produkty, kojeneckou výživu a kečupy. „Do budoucna bychom chtěli posílit kojeneckou výživu, kterou tam dneska děláme jen určité druhy,“ dodal Štrupl. Zboží ze závodu Hamé dodává i do okolních zemí.

Přečtěte si, jak chtějí Rusové řešit nižší životní úroveň:

http://www.euro.cz/politika/vyssi-dane-a-statni-vodka-rusko-hleda-reseni-propadu-zivotni-urovne-1318692

V minulých dvou letech Rusko a okolní trhy prošly stagnací. „Kolaps nastal na Ukrajině z hlediska její měny hřivny. V Rusku byl pokles z hlediska rublu, ani ne tak trhu jako takového. Ostatní země, jako Kazachstán, Ázerbájdžán, Uzbekistán, zaznamenaly také docela silnou devalvaci. Tím, že tam nevyrábíme, ale dovážíme, ať už z Ruska nebo z Česka, naše zboží bylo rázem dražší. Teď se to trošku vzpamatovává, letos trhy rostou. Loni padaly,“ doplnil Štrupl.

Hamé by rádo zvýšilo prodej svého zboží i v Číně. Podle Štrupla v tom zatím ruský závod firmy nehraje zásadní roli. „Čínský spotřebitel preferuje české zboží před ruským, i když je značka stejná,“ řekl. Hamé do Číny dováží zejména kojenecké výživy a rajčatové a sladké výrobky. Na dovoz masných výrobků do Číny totiž Česká republika nemá certifikaci.

Hamé v příštím roce plánuje investice za 170 až 180 milionů korun, tedy podobně jako letos. Největší peníze půjdou do českých závodů. „Do Podivína pořizujeme dvě úplně nové technologie na navýšení kapacity a výrobu nových výrobků, Bzenec kompletně přestavujeme s cílem zefektivnit a navýšit kapacitu, v Kunovicích jsou to spíš technologické záležitosti,“ uzavřel Štrupl.

Hamé je od letošního roku součástí skupiny Orkla. Má sedm výrobních závodů v České republice a tři v zahraničí - v Rusku, Rumunsku a na Slovensku. Firma má zhruba 2500 zaměstnanců.