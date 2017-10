GM představila budoucnost nákladních aut. S řidičem se už nepočítá

Americká automobilka General Motors ukázala vizi víceúčelového nákladního automobilu budoucnosti. Zjednodušeně jde o elektricky poháněnou plošinu, která odveze všechno možné a řidiče k tomu už nepotřebuje. Koncept bude oficiálně vystaven na Association of the United States Army (AUSA) Annual Meeting 2017. Podobná věc by se totiž mohla samozřejmě hodit i armádě.

Protože koncept nákladního vozu budoucnosti nazvaný Silent Utility Rover Universal Superstructure (zkráceně SURUS) řidiče přímo nepotřebuje, odpadá nutnost řešit kabinu, což přinese možnost odvézt ještě více nákladu. Na plošinu bude možné naložit cokoliv od klasického přepravního kontejneru až po nouzový generátor elektrické energie. Kromě vojenských účelů a komerční nákladní přepravy se počítá i s nasazením při různých krizových situacích typu přírodních katastrof.

