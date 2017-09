Faitův fond koupil dodavatele autodílů Benet

„Je to dynamická firma, která zapadá do naší investiční strategie a přinese synergické efekty do celého portfolia našeho fondu,“ řekl serveru Forbes.cz Fait. Firma podle něho naváže úzkou spolupráci se společností Fiberpreg, která bude dodávat vstupní výrobní materiály pro karbonové díly, takzvaný prepreg. „Dokončujeme tak celý vertikální řetězec námi vlastněných firem - od výroby vlákna, technických a kompozitních tkanin v Kordárně a ve Fiberpregu až po hotové výrobky v Benetu,“ dodal pro Forbes.cz Fait.

Firma Benet kromě výroby plastových a karbonových dílů úzce spolupracuje s automobilkami ze skupiny VW a například v Mladé Boleslavi montuje své lakované díly na nové vozy Škoda, pokud si je zákazník přeje na míru upravit. Zaměstnává přibližně 650 lidí. Firmu vybudoval podnikatel Josef Zajíček, který společně se švýcarskou společností BA Group stál na straně prodávajících. Firma letos podle Forbes.cz očekává tržby mírně nad jednou miliardou korun a ziskovost měřeno přes EBITDA kolem 100 milionů. Cenu akvizice ani jedna strana nekomentovala.

Investiční rámec fondu Jet 1, který je 3,2 miliardy korun, je tak téměř naplněn. Kromě nově získaného Benetu do něj patří také například Strojírny Poldi, firmy z energetiky PBS Industry či Bronswerk Heat Transfer, dřevozpracující Less & Timber, nebo výrobce dílů pro nákladní železniční vagony MSV Metal Studénka. Tuto oblast podle Forbes.cz Jet 1 letos doplnil ještě o největší polskou kovárnu pro železnici Kuznia Ostrow Wielkopolski, čímž získal lepší přístup na polský trh a může diverzifikovat výrobu.

