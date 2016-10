Facebook rivalem pro eBay. Spouští službu Marketplace

V rámci služby Marketplace budou moci uživatelé zveřejnit fotografii, popis a cenu předmětu, který chtějí prodat. Fotografie se budou zobrazovat lidem v blízkém okolí a případní zájemci se budou moci s prodejcem spojit. Další postup bude záležet na vzájemné dohodě, Facebook se nebude podílet na zajištění platby ani na dodávce zboží.

Nová služba bude v příštích dnech dostupná uživatelům mobilní aplikace Facebook přes iPhone i přístroje se systémem Android. Postupně by se měla rozšířit do dalších zemí a v příštích měsících by měla být k dispozici i na verzi Facebooku pro osobní počítače.

Facebook tvrdí, že lidé jeho síť v posledních letech čím dál více využívají k prodeji a nákupu zboží. Facebookové skupiny zaměřené na prodej a nákup navštíví každý měsíc více než 450 milionů uživatelů, uvedl Facebook.

Čtěte dále: