Exportní banka půjčí Aeru stamiliony na vývoj letounu nové generace L-39NG

„Podpora vývoje letounu ze strany ČEB má velký význam pro český export, protože pokud s L-39NG na trhu uspějeme, bude to v rámci našeho dodavatelského řetězce znamenat úspěch i pro celé letecké odvětví v České republice,“ obhajoval výpomoc státu finanční ředitel Aera Vodochody Michal Flídr.

Mluvčí Aera Tobiáš Tvrdík dnešním Hospodářským novinám řekl, že firma jedná s několika zeměmi, které mají o letouny L-39NG zájem, ať už jde o současné provozovatele letounů L-39 či další země, které potřebují obnovit svou cvičnou letku.

Aero letounů L-39 dosud vyrobilo přes 2900 a stále jich je zhruba 700 v provozu 60 zákazníků po celém světě. Právě tyto flotily, které jsou většinou starší 24 let, budou potřebovat generační obměnu.

„Podpora českých technologií s vysokou přidanou hodnotou je prioritou ČEB. Zároveň také podporujeme diverzifikaci tuzemského exportu, protože o výrobky Aera je zájem po celém světě,“ uvedl generální ředitel ČEB Karel Bureš.

Banka již v minulosti financovala několik projektů společnosti Aero. Poskytla například úvěr na vývoj křídla letounů typu CSeries Bombardier a podpořila také vývoj a výrobu komponent pro dopravní letoun KC-390 Embraer.

Projekt L-39NG byl zahájen v červnu 2015 formálním spuštěním konstrukčních prací na konceptu letadla. Přepokládaný první let L-39NG by se měl uskutečnit na přelomu let 2018 a 2019. Získání potřebných certifikací je naplánováno do konce roku 2019.

