Dvě spolkové země zažalují VW

„Kdo vloží své peníze do akcií, musí se umět smířit i se ztrátami. Je ale nepřijatelné, když ztráty vzniknou tak, že akciová společnost poruší své oznamovací povinnosti. A právě to udělal Volkswagen,“ uvedl Schäfer. Podle zpravodajského serveru Hessenschau.de investovalo Hesensko do akcií Volkswagenu část peněz z penzijního fondu pro státní zaměstnance.

Bádensko-Württembersko podle předběžného výpočtu tamního ministerstva financí kvůli poklesu ceny akcií Volkswagenu přišlo zhruba o 400 tisíc eur (10,8 milionu korun). „Existují náznaky, že Volkswagen nepřikročil k okamžitému zveřejnění informací, které se týkaly manipulace s měřením emisí,“ uvedlo ministerstvo.

Volkswagen loni v září přiznal, že po celém světě instaloval do zhruba 11 milionů naftových aut software, který umožňuje manipulovat s testy emisí. Aféra, která se rovněž týká asi 1,2 milionu vozů Škoda Auto, vedla k prudkému poklesu ceny akcií Volkswagenu. To přineslo investorům značné ztráty.

Automobilka už čelí řadě žalob, ve kterých investoři tvrdí, že je vedení Volkswagenu o podvodech kolem měření emisí včas neinformovalo. Volkswagen ale taková obvinění odmítá.

První spolkovou zemí, která oznámila záměr podat na Volkswagen kvůli aféře s měřením emisí žalobu, se začátkem srpna stalo Bavorsko. To chce od automobilky získat až 700 milionů eur, o které v důsledku propadu ceny akcií automobilky přišel bavorský penzijní fond.

Odbyt VW opět v růstu Celkový odbyt koncernu Volkswagen se v srpnu meziročně zvýšil o 6,3 procenta na 759 400 vozů. Vyplývá to z údajů, které dnes firma zveřejnila na svých internetových stránkách. Odbyt skupiny Volkswagen se tak vrátil k růstu po červencovém poklesu o 0,6 procenta. Za oživením prodeje stála silnější poptávka v Číně a Evropě.

