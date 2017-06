dTest hledá mobilního operátora. Sklízí však kritiku za vysoké provize i zásah do práv zákazníků

Poměrně otevřeně se k věci vyjádřil operátor Vodafone. „Navržená pravidla spolupráce mají za cíl generovat zisk pro dTest, nikoli veřejně deklarovanou ochranu spotřebitelů. V praxi by uzavření smlouvy s dTestem znamenalo zásah do práv zákazníků včetně poskytování čistě osobních údajů a informací o klientech soukromému subjektu. Z tohoto důvodu jsme navrženou obchodní spolupráci s dTestem striktně odmítli,” říká mluvčí Vodafone Czech Republic Markéta Kuklová.

Aukce se nezúčastní ani konkurenční O2 Czech Republic. Tomu vadí, že by po aukci vznikl fakticky další virtuální mobilní operátor s vlastní obchodní politiku a komunikací se zákazníky. „To by v kombinaci s požadovanou provizí za získané zákazníky vytvářelo svérázné perpetuum mobile, které by dále a dále generovalo dTestu provize za získané zákazníky. Bylo by také zamezeno jakékoli možnosti nabídnout zákazníkům další služby z naší strany,“ dodává mluvčí O2 Lucie Pecháčková.

Terčem kritiky je mimo jiné výše provizí, kterou dTest za převod skupiny domácností požaduje. Z textu návrhu smlouvy s vítězem soutěže, který má redakce Euro.cz k dispozici, má provize činit jeden měsíční paušál zákazníka. Pokud budeme počítat s průměrnou výší měsíčního paušálu 400 korun, tak si při počtu 100 278 přihlášených lidí přijde dTest na provizích na zhruba 40 milionů korun.

T-Mobile upozorňuje na amatérskou podobu smlouvy, kterou dTest operátorům předložil. „Nezohledňuje běžně užívanou terminologii, standardy ani obsah služeb. To přináší rizika pro následný vztah zákazníka s operátorem. Řada oblastí je nedostatečně upravena, křiklavé je to v oblasti ochrany osobních údajů, které dTest hodlá předávat operátorovi,“ uvedla mluvčí T-Mobile Czech Republic Martina Kemrová.

S přihlédnutím k výše uvedenému jsou možné jen dvě varianty výsledku aukce mobilních služeb pro domácnosti. Přijatelnou nabídku může podat některý z virtuálních operátorů, nebo tento pokus o úsporu za mobilní služby skončí krachem.

Podobné jako s elektřinou

Téměř shodnou vlnu negativních reakcí vyvolala i aukce dodávek elektřiny a zemního plynu, kterou dTest uskutečnil v únoru loňského roku. Hlavní i středně velké energetické společnosti měly výhrady k vysokým provizím pro dTest, jež dosahovaly 950 korun za jedno odběrné místo u elektřiny a 1200 korun v případě plynu.

Jisté otazníky vyvolalo také jméno vítěze loňské soutěže. Společnost Europe Easy Energy sice vynikala vstřícnou cenovou politikou i férovými obchodními podmínkami, ale ještě před aukcí dTestu se dostala do finanční tísně. Doplatila totiž na dlouhodobý prodej energií za nízké ceny. Na počátku loňského roku ji proto musel odkoupit silnější konkurent – společnost Bohemia Energy podnikatele Jiřího Písaříka.

Do aukce energií se původně přihlásilo 67 tisíc zákazníků/domácností, ale k novému dodavateli nakonec přešel jen zlomek z nich. Podle oznámení dTestu z loňského května mělo dodavatele elektřiny změnit 19 198 domácností a dodavatele plynu 13 450 domácností, reálný přírůstek klientů firmy Europe Easy Energy však i za těmito čísly zaostal.

