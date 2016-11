Dokonalý příběh neúspěchu. Poslední vlastník řetězce BHS byl zatčen

Dubnový pád BHS připravil o práci jedenáct tisíc Britů. Řetězec s 88letou tradicí nabízející produkty od oblečení po elektroniku doplatil na chamtivost svých šéfů, kteří měli firmu vytunelovat a její penzijní fond zanechat v hlubokém deficitu, což negativně pocítí další tisíce Britů. Jedním z oněch šéfů je Dominic Chappell, jehož zatčení z počátku listopadu určitě mnoho lidí přivítalo. Příběh Chappella je přitom dosti bizarní a odráží situaci, v které se řetězec v posledních měsících své existence ocitl.

49letý Chappell byl na konci osmdesátých a v průběhu devadesátých let automobilovým závodníkem. Dotáhl to až do Formule 3 a třikrát se účastnil, byť ani jednou nedojel, závodu Le Mans. Na počátku nového milénia Chappell založil vlastní sérii závodů, která se však kvůli nezájmu dočkala pouze jednoho klání.

Později spolu se svým otcem vedl developerskou firmu, která pod jeho vedením v roce 2005 zbankrotovala. Jen čtyři roky na to zažil další krach. Tentokrát mu nevyšel stavební projekt na ostrově Wight u jižního pobřeží Anglie. O Chappellových byznysových schopnostech tehdy jeden z investorů výstižně prohlásil: „Nedokázal by řídit ani automat na toaletách.“

Loni v březnu proto Británie zažila šok, když tento velice neúspěšný podnikatel převzal síť obchodů BHS. Společnost, kterou na cestu ke dnu nastartoval předchozí šéf a miliardář Philip Green, koupil za pouhou jednu libru. A o rok později přišel další úpadek, tentokrát nejbolestivější, který sice zřejmě nemohl odvrátit, ale také se o to zjevně nepokusil a naopak k pádu BHS přispěl.

Chappell ze společnosti vyvedl 2,6 milionu liber, což sám přiznal. „Vzal jsem si mnoho peněz? Ano, vzal. Zbankrotovala ale firma kvůli tomu? Nikoli,“ brání se Chappell dle serveru BBC. „Byla to pouhá kapka v oceánu proti množství financí, které BHS potřebovala,“ dodal. Přátele si tímto výrokem ale v Británii rozhodně neudělal, stejně jako svým výstředním životním stylem.

Proto řadu lidí potěšilo, že počátkem listopadu britské úřady zadržely Chappella kvůli nezaplacení 500 tisíc liber na daních ze zisků BHS. Navíc ho prošetřuje britský parlament spolu s předchozím vlastníkem Philipem Greenem, kterému by zákonodárci rádi nechali odebrat šlechtický titul. Chappellovo vedení parlament označil za „nekompetentní a sebestředné“. Kvůli díře v penzijním fondu navíc oba muži zřejmě stanou před soudem, z čehož se Green snaží vybruslit tím, že deficit doplatí. Spravedlnost tak v případě, s nadsázkou řečeno, britského OKD možná nebude slepá.

