Do deseti let vymýtíme rakovinu, plánuje Microsoft

Microsoft už za tímto účelem vytvořil specializovaný tým, sestávající z biologů, programátorů a inženýrů, kterým v létě otevřel svou první laboratoř, v níž bude docházet k testování dosavadních poznatků. Jejich přístupem je analogie nádoru s chybou v počítači.

Výzkumníci dokonce počítají s vývojem technologie utvořené z lidské DNA, která by žila uvnitř buněk a vyhledávala problémy v lidském těle. V případě detekování nádoru by pak celý systém „restartovala“ a tím by organismus zbavila nakažených buněk. Tento abstraktní návrh zatím Microsoft blíže nespecifikoval.

„Je přirozené, že se na to Microsoft zaměřil. Biologie a výpočetní technika jsou hluboce propojené na té nejzákladnější bázi,“ tvrdí Chris Bishop, člen výzkumného týmu. „V počítačové vědě jsme na vysoké úrovni a toho můžeme využít při pochopení boje s rakovinou.“

Podle Andrewa Philipse, šéfa skupiny, by se za pět až deset let mohly do lidského těla implementovat molekulární systémy, které by byly schopné nemoc včas odhalit. Členové týmu už dokázali naprogramovat software, který evokuje chování zdravé buňky, takže může docházet ke srovnávání s těmi nakaženými a zjišťování, v čem jsou zásadní problémy a jak mohou být řešeny.

„Pokud dokážeme kontrolovat a regulovat rakovinu, tak se z ní stane další chronická choroba a tím se problém vyřeší,“ míní Jasmin Fisherová z univerzity Cambridge, další členka týmu. „U některých druhů rakoviny se nám to může podařit už do pěti let, celkově ale určitě do deseti. Potom nastane století bez rakoviny.“

Dále čtěte:

Microsoft není dinosaurus. V inovacích se vyrovná Applu

Microsoft se pouští do boje s virem Zika