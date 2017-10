Deregulujte kapitálový trh, radí Česku Světová banka

„Česká národní banka by měla podporovat rozvoj kapitálového trhu a upřednostnit toto poslání před jinými přidělenými úkoly,“ uvedla analýza.

SB také navrhuje prozkoumat, které státem vlastněné podniky je možno privatizovat. Část z nich by pak měla být nabídnuta drobným investorům. SB vyzvala i k tomu, aby státní firmy financovaly svůj dluh přes kapitálový trh.

„Analýzu Světové banky i připomínky k ní chceme přenést do národní strategie Koncepce kapitálového trhu,“ řekl vedoucí oddělení kapitálových trhů ministerstva financí Aleš Králík. Cílem je to, aby koncepce byla předložena vládě do poloviny příštího roku, ale záležet bude podle něj době sestavování nového kabinetu po volbách.

Prohlubování významu kapitálového trhu v České republice je vysoce žádoucí, jelikož další optimální ekonomický rozvoj země brzdí její přílišná závislost na bankovním financovaní, řekl analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Financování přes kapitálový trh je totiž podle něj pružnější než financování bankovní. Vítá i to, že Světová banka vyzývá ke snížení administrativní a regulatorní zátěže, které by pomohlo rozvoji například dluhopisových tržišť pro malé a střední podniky.

Objemy obchodů na akciovém trhu pražské burzy loni činily zhruba 168 miliard korun, což byl meziročně nepatrný růst. V posledních letech obchody burze spíše stagnují, předtím ovšem výrazně klesaly. Ještě v roce 2007 překročily bilion korun.

Povzbuzení používání investičních fondů by mělo podle SB spočívat v úpravě regulatorních požadavků, týkajících se přímého nabízení cenných papírů vydávaných těmito fondy. Tím by se podpořilo větší zapojení investorů do kolektivního investování. Analýza doporučila rovněž zrušit zdanění příjmů zahraničních investorů plynoucích z českých investičních fondů.

Analýza dále navrhuje posílit sektor penzijních fondů rozšířením možností jejich investování tak, aby zahrnuly i soukromý kapitál, soukromou nabídku (private placement) a infrastrukturní dluhopisy. SB doporučuje použít cílené pobídky tak, aby klienti přešli z transformovaných fondů do výnosnějších účastnických fondů a osobních spořicích účtů.

V majetku transformovaných fondů, kam už lidé nemohou vstupovat, tradičně převažují konzervativní investice, především státní dluhopisy České republiky. Naproti tomu investice účastnických fondů jsou různorodě diferencované. Tyto fondy nabízí možné vyšší zhodnocení, ale i riziko, neboť případný prodělek může snížit úspory klienta.

Světová banka primárně zajišťuje finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky na celém světě. Pro ekonomicky rozvinuté země, kam patří i Česká republika, zajišťuje projekty technické pomoci - zpracování analýz a doporučení v různých oblastech ekonomiky.

