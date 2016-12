Další obří skandál Yahoo: hackeři napadli miliardu účtů

Ukradené informace mohou podle Yahoo zahrnovat jména, e-mailové adresy, telefonní čísla, data narození a takzvané ověřovací otázky a odpovědi na ně. Citlivější údaje jako data o bankovních účtech či čísla platebních karet podle firmy hackeři nezískali. Mohly se jim však dostat do ruky hesla od uživatelských účtů. To by mohlo přinést potíže lidem, kteří používají stejná hesla pro své další internetové účty a služby.

Experti na internetovou se podle AP domnívají, že akce je nejspíš dílem některé ze zahraničních vlád, která se snažila získat informace o konkrétních lidech. Proto se prý většina klientů firmy nemusí obávat. Pokud by čin spáchali běžní hackeři jednající na vlastní pěst, data by se zřejmě pokusili prodat na webu, což se nestalo.

Společnost oznámila podobný únik už v září; tehdy šlo o kybernetický útok z roku 2014 a ukradena byla data z 500 milionů účtů. Viník ani tehdy zjištěn nebyl.

Oba případy podle AP vrhají pochybnosti na chystanou koupi digitálních aktivit firmy Yahoo telekomunikačním gigantem Verizon - obě společnosti se předběžně dohodly na částce 4,8 miliardy dolarů (121 miliard korun). Pokud by však oznámení úniků vedlo k odlivu zákazníků Yahoo, mohl by Verizon ztratit o obchod zájem.

