Další impuls k růstu cen. Zemědělci letos sklidí o 13 procent méně obilí

„Výnosy obilovin se liší podle krajů, okresů, ale i lokálně. Některé regiony jako například Třebíčsko, Rakovnicko, Jižní Morava, ale i části Plzeňského či Jihočeského kraje, zaznamenaly výrazně nižší výnosy ve srovnání se zbytkem republiky,“ uvedl Jiří Felčárek z Agrární komory. Podle Jiřího Hrbka z ČSÚ hlásí nejnižší výnosy jih Moravy. „Rozdíly nejsou dány jen regionálně, ale i v rámci jednotlivých podniků, a to především v závislosti na typu půdy, na které se plodiny pěstují,“ poznamenal.

Úroda řepky podle ČSÚ klesne o 11,8 procenta na 1,199 milionu tun. První odhad statistiků počítal s mírnějším poklesem, a to 7,7 procenta. Odhadovaná sklizeň máku 23.000 tun je téměř o pětinu nižší než loňská.

Předpokládaný pokles produkce obilovin jde na vrub snížení hektarového výnosu o 13,1 procenta, uvedl ČSÚ. Osevní plocha zůstala na téměř stejné úrovni jako loni. Očekávaná úroda základních obilovin je nižší než průměr za posledních pět i deset let, a to o 6,5 procenta, respektive 4,2 procenta.

Meziroční pokles hektarových výnosů se očekává u všech druhů základních obilovin. Nárůst produkce díky významnému rozšíření osevní plochy se odhaduje pouze u jarní pšenice a ovsa. Sklizeň žita zůstane přibližně na stejné úrovni jako loni. U ostatních druhů obilovin se očekává pokles úrody, nejvýraznější u ozimé pšenice, která je pro Česko nejvýznamnější obilovinou.

Podle Felčárka by problémem mohla být kvalita zrna, a to s ohledem na hmotnost potravinářské pšenice a množství dusíkatých látek u sladovnického ječmene. „Parametry pro zařazení do potravinářské kvality tak bude splňovat nižší procento sklizně,“ dodal.

Ozimé pšenice se letos podle odhadu sklidí zhruba 4,462 milionu tun, což je proti loňsku o 16,1 procenta méně. Úroda jarního ječmene klesne o 9,7 procenta na 1,090 milionu tun a ozimého ječmene o 17,1 procenta na 528.000 tun. Méně bude i triticale, křížence žita a pšenice. Produkce obiloviny klesne o 12,8 procenta na 168 000 tun. Naopak jarní pšenice bude letos o 46,6 procenta více, sklizeň by podle odhadu měla dosáhnout 204 000 tun. Úroda ovsa vzroste o 15,1 procenta na 152 000 tun.

Řepky bude méně kvůli poklesu hektarového výnosu o 12,1 procenta. Osevní plocha se proti předchozímu roku mírně rozšířila na 394 000 hektarů, podle statistiků je třetí nejvyšší v historii sledování. Vyšší výměra řepky byla zaznamenaná jen v roce 2012 a 2013, kdy přesahovala 400.000 hektarů. Při porovnání s pětiletým průměrem je odhadovaná úroda řepky o 10,6 procenta nižší a je srovnatelná s průměrem za posledních deset let.

Za nižší úrodou máku je pokles hektarového výnosu o 12,5 procenta i osevní plochy o 8,3 procenta, uvedl ČSÚ.

Odhad letošní sklizně k 15. červenci (v tis. tun) a osevní plocha (v tis. hektarů): Sklizeň Meziroční rozdíl (v pct.) Osevní plocha Meziroční rozdíl (v pct.) Základní obiloviny 6709 -13,2 1262 -0,1 Pšenice celkem 4665 -14,5 832 -0,9 Pšenice ozimá 4461 -16,1 785 -2,9 Pšenice jarní 204 46,6 47 52,2 Žito 105 0,3 22 6,1 Ječmen celkem 1619 -12,3 328 0,6 Ječmen ozimý 528 -17,1 97 -6,6 Ječmen jarní 1090 -9,7 231 4,0 Oves 152 15,1 44 17,3 Triticale 168 -12,8 36 -8,4 Řepka 1199 -11,8 394 0,3 Mák 23 -19,8 33 -8,3

Zdroj: ČSÚ

