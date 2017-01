Další emisní skandál? USA obvinily Fiat Chrysler

Jde o druhé takové obvinění v USA po aféře s obcházením testů emisí u naftových vozů německé skupiny Volkswagen. Přichází jen den poté, co Washington a Volkswagen tento skandál po více než roce uzavřely.

EPA obvinila Fiat Chrysler, že od roku 2014 prodal v USA přibližně 104 tisíc užitkových vozů a automobilů typu SUV vybavených softwarem, který při testování emisí naftových motorů umožňuje skrývat vysoce nadlimitní hodnoty oxidů dusíku. To podle agentury „jasně a závažně“ porušuje zákon na ochranu ovzduší, protože auta vykazují ve zkušebnách nižší emise než na silnicích.

Dokážeme nevinu

Fiat Chrysler sdělil, že je závěry EPA zklamán a že všechny jeho naftové automobily plní veškeré normy. Skupina ve svém sdělení podle agentury Reuters uvedla, že úřadům dokáže, že její zařízení pro kontrolu emisí jsou podle současné regulace legální.

Šéf Fiat Chrysler Sergio Marchionne na tiskové konferenci prohlásil, že jeho skupina s testy emisí nemanipulovala, a odmítl srovnání se skandálem Volkswagenu. Zprávy, po kterých akcie společnosti prudce klesly, označil za přehnané, a řekl, že firma neudělala nic nelegálního. Dodal, že skupina bude spolupracovat s novou vládou Donalda Trumpa na vyšetření tohoto problému, a vyjádřil podiv nad tím, že se do tohoto případu vůbec pouštěla odcházející administrativa Baracka Obamy.

EPA a kalifornský úřad pro ovzduší automobilku seznámily se svými zjištěními, že Fiat Chrysler používal nenahlášený dodatečný software umožňující emitovat na silnicích zvýšené emise oxidů dusíku. Firma to nenahlásila u 104 tisíců vozů Jeep Grand Cherokee a Dodge Ram 1500, které jsou vybaveny třílitrovým motorem. Podle EPA zatím není jasné, zda šlo o nelegální zařízení toho typu, které používal Volkswagen, důležité prý ale je, že tento software firma nenahlásila úřadům.

Pokuta až 117 miliard

„Nenahlášení softwaru, který ovlivňuje emise z automobilového motoru, je závažným porušením zákona, které může vést ke škodlivému znečištění ovzduší,“ uvedla činitelka EPA Cynthia Gilesová. EPA několik měsíců odmítla udělit automobilce povolení k prodeji letošních modelů v USA.

Pokud se obvinění prokáže, mohl by Fiat Chrysler dostat podle Reuters pokutu kolem 44 tisíc dolarů na jeden automobil. To by znamenalo celkovou pokutu asi 4,6 miliardy dolarů (117 miliard korun).

Akcie Fiat Chrysler se po zprávě nakonec propadly o 16 procent a na milánské burze s nimi bylo několikrát automaticky přerušeno obchodování. O více než dvě procenta klesl oborový index evropských automobilek.

Dnešní vývoj akcií Fiat Chrysler:

Americká vláda tento týdne uzavřela s Volkswagenem dohodu o urovnání jeho emisního skandálu. Automobilka v rámci dohody přiznala vinu a zaplatí 4,3 miliardy dolarů (zhruba 110 miliard korun).

EPA předloni v září Volkswagen obvinila, že do vozů s naftovým motorem instaloval software k obcházení testů emisí. Volkswagen pak přiznal, že tento software v USA instaloval do téměř 600 tisíc vozů a po celém světě do asi 11 milionů naftových aut, včetně zhruba 1,2 milionu vozů Škoda Auto. Volkswagen se už dohodl, že ve Spojených státech vynaloží až 17,5 miliardy dolarů na urovnání obvinění ze strany regulačních úřadů, zákazníků a prodejců.

