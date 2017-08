Další bitva cenové války. RegioJet zlevnil jízdné u šesti linek

Důvodem oznámeného snížení cen je vstup konkurence. Flixbus záměr rozšířit síť spojení o 17 českých měst oznámil minulý týden. Kromě akční ceny 49 korun, za kterou bude na spojích k dispozici jen omezený počet míst, souhlasí ceny Flixbusu s výší cen, na které nyní zlevnil RegioJet. Jedinou výjimkou je spojení z Prahy do Liberce, kde společnost Radima Jančury šla s cenou níže než konkurence.

Pro společnost Student Agency, která dopravu pod značkou RegioJet provozuje, nejde o první cenovou válku v autobusové dopravě. Už šest let trvají soudní spory mezi ní a společností Asiana, kterou žluté autobusy vytlačily z linky mezi Prahou a Brnem. Kvůli zneužití dominantního postavení na trhu následně potrestal Student Agency Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pětimilionovou pokutou.

Student Agency verdikt antimonopolního úřadu napadla u soudu, nicméně celý proces doposud není ukončen. Podle mluvčího Aleše Ondrůje je ale nynější situace se společností Flixbus jiná. Poukazuje na to, že německý konkurent ovládá v Německu 90 procent trhu. Samotná firma přitom oznámila, že v Česku chce do příštího roku vybudovat nejhustší síť linek a zapojit do ní celou republiku, a že tedy RegioJet nelze považovat za dominanta na trhu.

Pokutu ve sporu s Asianou neudělil antimonopolní úřad za nízké ceny, které byly výhodné pro cestující, ale proto, že jejich cílem bylo vytlačit z trhu konkurenci. Asiana po příchodu na linku nastavila ceny na 50 korunách. Student Agency, která na trhu získala dominantní postavení, v reakci na to pro majitele kreditních jízdenek snížila jízdné ze 150 korun na 50 korun u spojů, které vyjížděly ve stejnou dobu jako autobusy Asiany. Poté, co Asiana z trhu odešla, se ceny zvýšily na 95 korun.

