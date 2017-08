Čínská automobilka Geely prudce zvýšila zisk. Uspěla s vozy podle švédského návrhu

Čínská automobilka Geely Automobile Holdings v prvním pololetí zvýšila čistý zisk o 128 procent na 4,34 miliardy jüanů (14,4 miliardy korun). Je to nejrychlejší růst zisku za osm let. Zasloužily se o to především osobní vozy navržené ve spolupráci se švédským Volvem, které si získaly čínské motoristy.