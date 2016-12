ČEZ zatopil pod kotlem v nové elektrárně. A spotřeba plynu skokově vzrostla

V srpnu o 18 procent, v září o 14. Tak výrazný nárůst spotřeby zemního plynu dlouho Česko nezaznamenalo. Na vině není brzký příchod zimy ani ekonomický boom, ale hlavně rostoucí využití paroplynového cyklu v Počeradech.

Nové zařízení, které vyrostlo v areálu uhelné elektrárny na Lounsku, uvedl ČEZ do provozu na konci roku 2013. V prvních letech však zůstávalo většinou odstavené. Vzhledem k drahému zemnímu plynu a poměrně nízkým cenám elektřiny se nevyplatilo novou elektrárnu za 16 miliard korun spouštět do provozu.

Letos v létě se situace změnila ve prospěch plynových elektráren. Paroplynový cyklus nyní „jede“ pět dní v týdnu a mimo provoz je pouze o víkendech. „Jsme v režimu takzvaného dispečerského řízení,“ dodává k tomu manažer elektrárny Martin Borovský. To v praxi znamená, že zařízení reaguje na požadavky dispečerů a obchodníků a mění svůj výkon podle situace na trhu.

Právě to je výhoda plynových elektráren - za poměrně krátký čas od spuštění mohou začít dodávat elektřinu do sítě. Paroplyn od svého spuštění vyrobil celkem 2,3 miliardy kilowatthodin elektřiny, nejvíce z toho v druhém pololetí letošního roku. Pokud by zůstal dlouhodobě v provozu po všechny pracovní dny, propálil by ročně 760 milionů metrů krychlových plynu. To představuje jednu desetinu spotřeby v Česku.

Podobný návrat dosud přehlíženého zemního plynu „do hry“ lze pozorovat i v dalších evropských zemích včetně Německa. Růst cen černého uhlí totiž snížil rentabilitu provozu elektráren spalujícího toto palivo. Od srpna tak vychází výhodněji vyrábět elektřinu ze zemního plynu než z černého uhlí.

