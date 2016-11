Čeští zbrojaři rozjedou byznys v Pákistánu. Pomohla státní návštěva

Nové obchody byly domluvené během podnikatelské mise v Karáči, kterou organizovaly ministerstva obrany obou zemí.

„Czechoslovak Group uzavřela memorandum o porozumění s pákistánským podnikem POF, které se týká možných budoucích projektů. Cílem memoranda je podpořit i civilní podnik, konkrétně známého jihočeského výrobce obráběcích strojů Kovosvit MAS, pro kterého je CSG strategickým partnerem a obchodně mu pomáhá,“ uvedl pro web Euro.cz mluvčí Czechoslovak Group Andrej Čírtek.

Co přesně by mohla česká firma pro Pákistán vyrábět, mluvčí neprozradil. Projekty by se podle něj měly týkat transferu technologií. Včera přitom firma informovala o smlouvě na dodávku tater, pandurů a mostních vozidel za desítky milionů dolarů s Indonésií.

Setkání s nejvyšším velitelem

Nespecifikovanou dohodu s pákistánskou společností POF uzavřela také Česká zbrojovka Uherský Brod. Společnost podepsala memorandum o společném vývoji výroby a distribuce malých zbraní. Pákistánská strana očekává také proškolení personálu českými pracovníky. Na podnikatelské misi byly prezentovány pušky BREN, z dílny podniku. Na to, zda dohoda obsahuje také prodej těchto zbraní, firma webu Euro.cz neodpověděla.

Pákistán ještě v říjnu navštívil náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta s podnikatelskou delegací. Delegaci tvořily mimo jiné firmy Omnipol a LOM Praha. Během návštěvy se uskutečnily jednání s náčelníkem generálního štábu, velitelem armády, velitelem letectva, ministrem pro obrannou výrobu, vedením aeronautického komplexu PAC KAMRA a zbrojovky POF Wah.

České firmy prezentovaly možnosti dodávek útočných pušek BREN pro armádu, letadel L-39 NG pro letectvo, lisů a válcovacích stolic pro zbrojovku POF a oprav vrtulníků Mi-17. Delegace se potkala s nejvyšším velitelem pákistánské armády. Jak uvádí ministerstvo obrany, takové poctě se obvykle v Pákistánu dostane návštěvám na nejvyšší úrovni.

