Český Home Credit povede Václav Horák

Horák v posledních třech letech zastával pozici regionálního ředitele pro IT ve skupině BNP Paribas Personal Finance Central Europe. Má více než 25 let zkušeností ve finanční oblasti. Devět let působil na pozici generálního ředitele Cetelem ČR. Pracoval také v Agrobance a v Bankovním domě Skala.

Home Credit, založený v roce 1997 v Česku, je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, Společenství nezávislých států a Asii.

Majoritním vlastníkem Home Creditu (88,6 procenta) je PPF, jedna z největších investičních skupin ve střední a východní Evropě. Hlavním majitelem PPF je nejbohatší Čech Petr Kellner. Minoritním akcionářem Home Creditu (11,4 procenta) je investiční holdingová společnost EMMA OMEGA vlastněná Jiřím Šmejcem.

