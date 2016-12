České podniky se vracejí na ukrajinský trh. Export roste o 42 procent

Zdá se, že po dvou letech ekonomického propadu dochází na Ukrajině ke stabilizaci. Podle odhadu Mezinárodního měnového fondu tamní ekonomika letos posílí o 1,5 procenta. Stabilizovala se též dříve padající ukrajinská měna na úrovni okolo 28 hřiven za euro.

Současným tahounem ukrajinské ekonomiky je zemědělství, jehož podíl na HDP a vývozu země roste. „Na místním trhu se nejlépe v současné době vede firmám, které dodávají pro rostlinnou a živočišnou výrobu. Tedy například traktory, pluhy, stroje na zpracování obilí a vybavení pro chovy skotu a drůbeže,“ vysvětluje Oksana Antonenko, která zastupuje CzechTrade v Kyjevě.

Na ukrajinském trhu je aktivní třeba Zetor, Farmet a Bioveta. „Tento rok registruje zahraniční kancelář CzechTrade v Kyjevě hodně dotazů ze strany podniků, které dodávají do zemědělství a potřebují vyhledat místního partnera, který by dokázal pokrýt co největší část trhu a mohl by poskytovat konzultace a servis zákazníků,“ dodává Antonenko.

Čtěte o investici českého dodavatele farem na klíč:

Český Bauer Technics nasytí Angolu. Staví farmu za tři čtvrtě miliardy

Jak je zřejmé z pohledu do detailních čísel Českého statistického úřadu, hlavními položkami českého vývozu na Ukrajinu jsou u nás montované mobilní telefony a počítače, dále to jsou autodíly a elektrotechnika. Poté, co Rusové odstřihli Ukrajinu od dodávek zemního plynu, zprostředkovávají čeští obchodníci také část dodávek tohoto paliva.

Tamní vláda se snaží oživit také tamní letecký průmysl a hledá zahraniční partnery, kteří by nahradili dodavatele z Ruska. Naopak poměrně „zamrzlý“ je nyní byznys tradičních strojírenských a metalurgických závodů, které v minulosti často nakupovaly stroje a zařízení od českých firem.

Na co si mají dát zájemci o podnikání na Ukrajině pozor? Vedle rozšířené korupce je to také nízká vymahatelnost práva a nestabilita bankovního sektoru. Jak dodává Antonenko, jen během posledních tří let přišlo o licenci 82 bank.

Více o aktuálních trendech v českém zahraničním obchodě přinese příští vydání týdeníku Euro, které vychází 19. prosince.

Dále čtěte:

Otevírá Česku dveře do Ghany. Podnikatel Laryea za to sbírá ocenění

Přebytek zahraničního obchodu dále roste, letos má dosáhnout rekordu

Exportérem roku zůstává Škoda před Foxconnem a Agrofertem