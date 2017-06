České dráhy si pronajmou lokomotivy Siemens za 1,6 miliardy

Cena přesahuje původní předpoklady drah, dodal server. Při vypisování tendru dopravce počítal s částkou zhruba 1,3 miliardy korun.

Všech deset lokomotiv by podle webu E15.cz měl mít podnik k dispozici do sedmi měsíců, většinu strojů by měl nicméně převzít už v listopadu.

V současnosti vlaky směřující z Prahy do Hamburku přepřahají české lokomotivy v Drážďanech, odkud vlaky vozí německé stroje schopné jet 200kilometrovou rychlostí. Od jízdního řádu platného od poloviny letošního prosince ale musí ČD podle smlouvy s německými drahami samy na trase nasazovat lokomotivy schopné jet 200 kilometrů v hodině.

Dvacet lokomotiv od Škody Transportation vyšly České dráhy na 2,5 miliardy korun, další 1,2 miliardy činil doplatek navýšený o úroky z prodlení, který dopravci ve sporu s výrobcem nařídil zaplatit rozhodčí soud. České dráhy za vozidla, která Škoda Transportation nedodala v termínu, přestaly platit. Tyto lokomotivy nyní české dráhy využívají na trasách do Budapešti, Vídně nebo Lince.

Přečtěte si také: