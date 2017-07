Češi kupují stále starší ojetá auta. Více než polovina je starší deseti let

Češi kupují stále starší ojetá auta. Zatímco loni v pololetí tvořily vozy starší deseti let polovinu nakupovaných aut, na konci roku to bylo 52 procent aut a nyní v pololetí 54 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti Cebia, která se zaměřuje na prověřování původu nabízených ojetých aut. Celkově se v Česku ročně prodá na 700 tisíc ojetin, 71 procent připadá na vozidla z Česka, 18 procent na dovoz z Německa a šest procent na vozy z Itálie.