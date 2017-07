Čekání na Gatese. Tuzemští miliardáři se učí filantropii

Není toho moc, co by Babice odlišilo od jiných středočeských venkovských vísek. Ale přece jen. Pomineme-li poněkud obskurní spolek s názvem SK Babice, k němuž se hlásí překvapivé množství předních českých vytrvalostních běžců, je tu rozsáhlý areál na kraji obce, který si nezadá s typickými anglickými elitními internátními školami. V Babicích ale studují nejen děti nejbohatších Čechů, o lavice v Open Gate se dělí s těmi „obyčejnými“ nebo dokonce rovnou chudými. Šanci na podobný život, jako kdyby se narodily do rodin miliardářů, jim dávají Renáta a Petr Kellnerovi.

Nejbohatší Čech své filantropické úsilí stejně jako řada dalších z nejbohatších Čechů nasměroval do oblasti vzdělávání. Myšlence posunout startovní čáru pro ty méně šťastné vdechla život Renáta Kellnerová. I to je častým jevem – dirigenty filantropie miliardářů jsou jejich ženy. Je tomu tak u Tykačů, u Baudyšů, u Kučerů, u Babišů nebo u Bakalů. Některé z těchto žen dokázaly přetavit peníze v dobro stejně šikovně, jako je jejich choť uměl vydělat ve světě byznysu. Ono totiž dělat efektivně charitu je podobně náročné jako řídit firmu.

Mnozí už na to přišli. Jiní přicházejí. Mezi těmi nejbohatšími je v posledních letech trendem zřizovat si vlastní nadace, do nichž vkládají alespoň malou část peněz, které nashromáždili. Z prvních pěti českých a slovenských miliardářů podle žebříčku týdeníku Euro Top miliardáři 2016 mají vlastní nadaci hned čtyři.

Pokud sečteme výdaje na vybudování školy (350 milionů korun), stipendia a dary nadace, Kellnerovi darovali od roku 2005 na vzdělávací projekty v České republice více než miliardu korun. Nelze jednoznačně tvrdit, že jsou největšími tuzemskými donátory, je to ale pravděpodobné. Podle údajů Fóra dárců se u nás ročně věnuje na dobročinné účely zhruba sedm miliard korun a suma průběžně mírně roste. Individuální dárci dohromady ročně darují zhruba 1,4 až 1,6 miliardy korun, firmy 3,6 miliardy, ve veřejných sbírkách se vybere zhruba 600 milionů korun, nadace a nadační fondy shromáždí kolem 1,1 miliardy.

Do čeho také miliardáři pouštějí peníze?

Dalších 16

fotografií

Přesná data o tom, jak a kam darují nejbohatší Češi, neexistují, navíc u těchto velkých dárců obvykle dochází k mísení dárcovských kanálů. Darují například prostřednictvím svých firem, nadací, které založili, ale také prostřednictvím vlastních darů přímo nebo prostřednictvím dalších subjektů.

Týdeník Euro se pokusil zmapovat, kolik, jak a na co miliardáři přispívají. Ne vždy se s námi byli ochotni podělit. Pár závěrů lze ale z jejich odpovědí a z vlastního šetření vyvodit. Třeba ten, že miliardáři jsou lokální patrioti a africká malárie je nechává chladnými, nebo ten, že právě oblast domácího vzdělávání je vedle kultury a podpory znevýhodněných nebo postižených skupin tou nejoblíbenější.

O podobný počin jako Kellnerovi se patrně pokouší na Slovensku Ivan Chrenko, zakladatel developerské skupiny HB Reavis, která se v posledních letech hodně činí v Česku. Chrenko, kterému v žebříčku Top miliardáři 2016 patří osmá příčka, se podobně jako Kellner dlouhodobě straní médií a výjimku neudělal, ani pokud jde o charitu, byť té se rozhodně nevyhýbá. Prostřednictvím organizace Leaf podporuje nadané studenty, v minulém roce otevřel střední internátní školu Leaf Academy v pronajatých prostorách pro prvních 44 studentů. Jeho dlouhodobým záměrem je vybudovat na 60 hektarech kampus pro stovky studentů.

Školství se věnují i další Slováci, kteří figurují v našem seznamu na prvních 15 místech. Například Marek Dospiva prostřednictvím nadace Penty podporuje projekt To dá rozum, jehož cílem je zvrátit trend pozvolného úpadku slovenského školství. (u nás Penta sponzoruje například architektonickou konferenci reSite nebo studentský projekt Noc architektury).

Ale zpět do Čech. Vzdělávání dlouhodobě preferuje Zdeněk Bakala z desátého místa v žebříčku. Známý donátor Knihovny Václava Havla založil v roce 2007 nadaci Bakala Foundation s mottem „Vzdělání je nejlepší investice“ a cílem podporovat talentované studenty na prestižních zahraničních univerzitách. Nadace rozdělila mezi české studenty více než sto milionů korun a dalšími 75 miliony přispěla na projekty jiných organizací jako například Národní centrum duševního zdraví, Člověk v tísni nebo Kaplicky Centre.

Celý článek čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 10. července. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro.