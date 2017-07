„Brexodus“. Bankéře na odchodu z Londýna pohltí Dublin a Frankfurt

Počet finančních společností rozhodnutých opustit Spojené království a přestěhovat personál a aktivity do některé ze zemí Evropské unie roste. Ukazuje to pravidelně aktualizovaná studie Financial Services Brexit Tracker, kterou provádí poradenská společnost EY. Ve studii sleduje 222 společností, aktuálně číslo odcházejících firem stouplo na 59 z březnových 53.

Pro Dublin se vyslovilo 19 z těchto firem, z velkých hráčů například Barclays. Frankfurt jako své budoucí sídlo uvedlo 18 společností. Podle autorů průzkumu však Londýn nadále zůstane nejvýznamnějším evropským finančním centrem.

Ohrožená místa v britském finančním sektoru instituce celkový počet zaměstnanců v Británii plánovaný počet přesunutých JP Morgan 16 000 4000 Deutsche Bank 9000 4000 UBS 5000 1500 Goldman Sachs 6000 1000 HSBC 5000 1000 Morgan Stanley 6000 1000 Barclays 10 000 150 Citigroup neuvedeno 6600

Zdroj: Bloomberg

Přesto se již řada významných společností chystá na stěhování. O přípravách Deutsche Bank na přesun většiny obchodních a investičních aktivit ze City do domovského Frankfurtu nedávno informovala agentura Bloomberg. Podle jejích zdrojů to bude znamenat odchod několika stovek obchodníků a 20 tisíc klientských účtů.

Podle Bloombergu je ve vábení finančníků nejúspěšnější právě Frankfurt, který již přilákal velká jména finančního světa. V uplynulých týdnech si jej vybraly Standard Chartered, Sumitomo Mitsui Financial Gloup a Daiwa Securities. Podobný krok údajně zvažují další těžké váhy Goldman Sachs, Morgan Stanley a Citigroup. Nejistá je pozice japonské Nomury, která před pár týdny ohlásila odchod do Frankfurtu, ale záhy otočila.

Pokud Velká Británie opustí společný evropský trh, odejde z Londýna banka HSBC. Ta si vybrala Paříž, kam by zamířilo 1000 jejích londýnských zaměstnanců.

Obavy z odlivu bankéřů, pro nějž se ve finančních kruzích vžil termín „brexodus“, mírní aktuální statistika britského zahraničního obchodu. Ten vykazuje silný přebytek s rostoucí tendencí, přičemž růst táhne především vývoz služeb s významným podílem těch finančních. Naději do světa po brexitu přináší fakt, že objem vývozu služeb do zemí mimo EU roste.

