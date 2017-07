BMW se brexitu nebojí. Elektromobil Mini bude vyrábět v Británii

Závod u Oxfordu již nyní vyrábí většinu třídveřových automobilů Mini. Nový elektromobil Mini bude rovněž třídveřový a jeho produkce začne v roce 2019. Podle zdroje agentury Bloomberg obeznámeného s rozhodnutím automobilky BMW se elektromobil bude v britské továrně vyrábět minimálně do roku 2023.

Britský ministr podnikání Greg Clark rozhodnutí BMW přivítal a označil ho za vyjádření důvěry v plány britské vlády pro rozvoj automobilového průmyslu. Mluvčí BMW upozornil, že automobilka od britské vlády nepožadovala ani nezískala žádné záruky ohledně obchodních podmínek po brexitu.

Business Secretary @GregClarkMP welcomes news that @BMW will assemble first fully electric version of the Mini in the UK #IndustrialStrategy pic.twitter.com/6Uh0nkhQFJ