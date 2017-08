Až do dna. Podmořské palivo láká Čínu, USA i Japonsko

Obrovská naleziště zmrazených metan hydrátů pod dnem moří, jež by se mohly využít například jako palivo do automobilů nebo pro vytápění domů, nedávají spát třem největším ekonomikám světa. Spojené státy, Čína i Japonsko vážně uvažují o komercionalizaci těžby.

Nejdále je v tom Japonsko, kde se první testy těžby plynu uskutečnily už v roce 2013 jižně od poloostrova Atsumi v hloubce jednoho kilometru. Ložisko je 300 metrů pod dnem oceánu. Letos v květnu provedla země další testovací vrty. Stejně tak si počíná Čína. Opatrná debata o těžbě zmrzlého plynu pod dnem oceánu u Aljašky probíhá i ve Spojených státech. I když komerční produkce by mohla začít za deset let, mnoho odborníků je překvapeno, že se o ní vůbec uvažuje, napsal časopis Scientific American.

Jednání Američanů s Japonci o testovacím vrtu v regionu Alaska North Slope u Arktického oceánu jsou považována podle amerického ministerstva energetiky za delikátní, uvedl geolog Tim Collettz z vládní agentury Geological Survey (USGS), jež zkoumá geografii a přírodní zdroje.

Hydráty metanu jsou přítomny i v Mexickém zálivu, kde už je těžba fosilních paliv komercionalizována. Jeho zásoby na celém světě jsou srovnávány se zemním plynem.

Plyn se při nízkých teplotách a vysokém tlaku dostává do podoby hydrátu metanu, který je uvězněn mezi zmrzlými molekulami vody. Většina zásob se nachází podél kontinentů.

Metan hydrát Metan hydrát (CH4 • 5.75 H2O) je tuhá bílá látka skládající se z krystalické vody, která obsahuje metan. Dříve se předpokládalo, že krystalická voda se nachází na hranici sluneční soustavy, kde jsou nízké teploty. Metan hydrát byl však objeven i pod sedimenty na dně moří Země.

Předpokládá se, že metan hydrát vzniká uvolňováním metanu ze zemského jádra, který stoupá zlomy v zemské kůře a v místech, kde se smísí s chladnou vodou moře, je uzavřen do krystalů.

V poslední době se některé země pokoušejí tuto látku těžit za účelem zisku spalitelného plynu.

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Metan_hydrát

Problémem může být to, že s oteplováním planety se mohou zásoby pod dnem oceánu dostat do pohybu. Vědci se zatím neshodnou, zda se pak metan může uvolňovat až do atmosféry průchodem mořskou vodou. I tam, kde se vyskytují vyšší koncentrace metanu nad povrchem moře, vědci potřebují více dat, zda pochází z hydrátů nebo z jiných zdrojů mořského dna.

V roce 2009 provedl studii na Západních Špicberkách geofyzik Graham Westbrook. Pozoroval metan stoupající z mořského dna. Většina plynu ale nedosáhla až na povrch oceánu, aby se uvolnil do atmosféry. Situace se možná změní s tím, jak se planeta otepluje, k čemuž přispívá právě uvolňování metanu.

Ed Dlugokencky, vědec z amerického vládního Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA), míní, že metan hydráty jsou tak hluboko pod dnem oceánů, že by k jejich úniku nemělo docházet. Ani pomalý nárůst teploty moří by je neměl z přirozeného vězení uvolnit.

Riziko uvolnění metanu v arktickém šelfu na severu Ruska

Jiní vědci naopak varují před metanovou časovanou bombou. Uvolnit plyn může tání ledovců, protože s jejich úbytkem se snižuje tlak na plyn uvězněný v hlubinách. Mohlo by docházet ke spontánním výbuchům plynu. Největší riziko může nastat v arktickém šelfu na Sibiři, kde je metan uvězněn ve zmrzlé slané bažině. Upozornila na to oceánografka Natalie Šachovová, jež nyní učí na University of Alaska.

Pokud by došlo k masivnímu vrtání do nalezišť metan hydrátů, mohlo by docházet k dalšímu úniku uvolněného metanu do atmosféry. Nabízí se tak otázka, zda je taková těžba odpovědná vůči životnímu prostředí. Navíc by spalování metanu z tohoto zdroje zvýšilo podíl fosilních paliv v energetickém mixu.

