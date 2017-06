Alibaba zvýšil podíl v maloobchodní Lazadě. Vlastní již 83 procent

Čínský internetový prodejce Alibaba Group Holding investuje další miliardu amerických dolarů (23,3 miliardy korun) do jihoasijské maloobchodní firmy Lazada Group a zvyšuje tak svůj podíl téměř o třetinu na 83 procent. Stejně jako jeho rival JD.com Inc tak expanduje v regionu s 600 miliony obyvatel, kteří zatím uskutečňují jen zlomek nákupů přes internet. Uvedla to dnes agentura Reuters s tím, že po jihovýchodní Asii pokukuje také Amazon.