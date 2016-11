Alexandria Group kupuje sedmou největší polskou cestovní kancelář

„Zvažovali jsme podobnou akvizici na českém trhu, nabídka z Polska nás ale zaujala nejvíc. To ale neznamená, že bychom neměli chuť a prostředky na další akvizice, ať už v Česku, nebo v celém středoevropském regionu,“ uvedl Pavlov. „V posledních letech došlo ke koupi několika českých cestovních kanceláří zahraničními subjekty. Jsme rádi, že my můžeme oznámit transakci opačnou, kdy česká společnost výrazně expanduje do zahraničí a kupuje velkou zahraniční CK,“ dodal Pavlov. Alexandria Group na transakci využila nerozdělený zisk z uplynulých let.

Podle Pavlova cílí obě cestovní kanceláře na obdobnou klientelu a v klíčových destinacích mají podobný okruh partnerů. Spojení cestovních kanceláří znamená větší objemy kapacit v letoviscích, a vytváří tak lepší pozici při jednání o podmínkách se zahraničními partnery. Výhody vyplývající z úzké spolupráce mohou v budoucnu pocítit mimo jiné obyvatelé česko-polského příhraničí.

Rozšíření nabídky pro Čechy i Poláky

Alexandria vypravuje značnou část svých leteckých zájezdů z Ostravy, Net Holiday z Katovic. Vzdálenost mezi oběma městy umožňuje snadno zorganizovat svozy z České republiky do Polska a naopak. Nabídka dovolených pro Čechy i Poláky se tak může rozšířit.

„Propojení CK Alexandria a Net Holiday umožní skupině Alexandria Group urychlit budování a rozvoj vlastní hotelové sítě v nejžádanějších destinacích,“ řekl marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.

Vlajkovou lodí Alexandria Group je jedna z největších českých cestovních kanceláří CK Alexandria. Konsolidované tržby podle mezinárodních účetních standardů za rok 2015 dosáhly 1,05 miliardy korun. Očekávané tržby skupiny za rok 2017, první rok po začlenění Net Holiday, mají dosáhnout 2,1 miliardy korun. Největší tuzemská CK Exim tours uvádí, že loni měla tržby čtyři miliardy korun.

Net Holiday letos v Polsku očekává obrat v přepočtu zhruba 690 milionů korun. Společnost byla založena v srpnu 2012. CK pořádá zájezdy do 19 destinací s odlety ze sedmi letišť v Polsku.

