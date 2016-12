5 oborů, jež technologické změny mohou do pár let zničit

1. Cestovní kanceláře

Stále více turistů objednává zájezdy na internetu. Důvodem je větší pohodlí, kterou online cestovní agentury nabízí. Tradiční „kamenné“ cestovní kanceláře přitom už upadají několik let. Ve Spojených státech jejich počet mezi roky 1990 a 2014 klesl o přibližně 45 procent a americké úřady odhadují, že dalších 12 procent jich zmizí do roku 2024. Experti nevěří, že klasické cestovky kompletně vymizí. Budou však muset projít změnami a přežijí jen ti nejsilnější, píše Financial Times.

2. Výrobci malých součástek

A nejen oni, také distributoři, protože jejich byznys narušují 3D tiskárny. Ty jsou sice stále ještě v plenkách, ale jejich čas má přijít. Je to prý stejné jako třeba s lístky na koncert. Lidé už zjistili, že je lepší si je vytisknout doma než posílat přes poštu; a to samé má čekat malé součástky, vybavení či elektroniku. Zkrátka vše, co bude možné levněji 3D vytisknout. A naprosto to zatřese dodavatelskými řetězci – najednou nebude nutné objednávat věci z druhé strany světa.

3. Pojišťovny

Až utopická představa o dokonale bezpečných silnicích dostala letos vážné trhliny, když se objevilo několik případů havárií samoříditelných aut Tesla v USA. Přesto nadále autonomní vozy, až překonají počáteční „mouchy“ a získají si přízeň regulátorů, slibují přinést větší bezpečí na silnicích a méně nehod. Skrze pozitivní zpráva ale nepotěší pojišťovny, které nabízí pojištění motorových vozidel, jež je jedním z nejdůležitějších produktů. Nová rizika, jako selhání pokročilé technologie v nových vozech, budou jen slabou nálepkou na upadající zájem o havarijní pojištění.

4. Finanční poradci

K poklesu počtu finančních poradců dochází v řadě zemí již od finanční krize. Nově jim však kromě nových regulací stojí v cestě další „nepřítel“. Jsou jimi online poradci – roboti. Jejich výhody jsou opět nasnadě – pohodlí, rychlost, úspora času i peněz. Trendu se již chytly velké banky, jejichž celé odvětví zasáhne v nadcházejících letech éra digitalizace.

5. Autoservisy

Nutnost opravovat automobil má být brzy přežitek. Důvodem je nástup elektromobilů. Jejich výhodou totiž není pouze šetrnost k životnímu prostředí, ale také jelikož obsahují méně pohyblivých součástí (například takový motor Tesly jen 18 proti tisícům u současných aut), mají také mnohem nižší poruchovost. To jistě potěší motoristy, méně už autoservisy.

