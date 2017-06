Životní úroveň jako na Západě slíbit můžeš…

Diferenciál v mzdových nákladech, jak dokazuje tabulka Eurostatu za loňský rok, je pořád vysoký i po více než čtvrtstoletí po zahájení tržních reforem. Jestli něco umožní rychlejší sbližování v příštích letech, pak to bude vyčerpání rezervoáru rychle uplatnitelných nově přijímaných zaměstnanců (bez náročných zácviků a rekvalifikací), který se projevuje skoro v celé EU, tu střední nevyjímaje.

Tlaky na růst mezd totiž narůstají stejně tak v Česku jako v Maďarsku nebo na Slovensku, kde momentálně stávkují za zvýšení mezd o skokových 16 procent v bratislavském VW, který přitom platí na tamní poměry dobře. Přitom rozdíly zrovna v hodinových nákladech na pracovní sílu v automobilovém průmyslu jsou pořád velké.

Hodinové mzdové náklady v eurech

Co si budeme povídat: v středoevropských závodech koncernu VW jsou vyšší, než které koncern vyplácí v Mexiku nebo v Číně, ale poloviční oproti Španělsku, o Německu samotném nemluvě. Je známá věc, že Škodovka je se ziskovými maržemi v rámci koncernu na druhém místě (8,7 procenta, více než Audi, poloviční oproti Porsche) a na každé prodané oktávii, natož pak superbu nebo kodiaqu vydělává krásné peníze.

Najít prostor pro růst mezd, který by nekopíroval vývoj produktivity práce a šel by na úkor zisku výrobce? To se sice zaměstnavatelům nebude líbit, ale podívejte se, jak se v Číně našel. Jednotkové náklady se velmi výrazně zvýšily, protože mzdy rostly násobně rychleji, než produktivita.

Jednotkové pracovní náklady ve zpracovatelském průmyslu (2000=100)

Všeho do času: takhle rychlý růst čínských mezd samozřejmě nutí obory s nízkou přidanou hodnotou buď k rychlému zvedání produktivity, anebo k relokaci do Vietnamu a dalších levnějších zemí typu Kambodža nebo Myanmar. Také si ovšem povšimněte, že v Německu žádný velký nárůst nebyl, a v USA klesly.

A žalovat u Macrona, že francouzské koncerny platí ve Visegrádu málo, a zisky přesouvají jinam? Zbytečné a trochu schizofrenní. Dojdou lidi, zvednou se mzdy.

