Zimola zváží kandidaturu do vedení ČSSD. Sjezd chce co nejdříve

Bývalý jihočeský hejtman přitom před volbami prohlašoval, že nemá ambice na pozice ve vedení strany. Názorově se rozcházel s některými členy předsednictva ČSSD a domníval se, že kritici nemají šanci dostat se do vedení strany.

„Na posledním sjezdu strany se to ukázalo v případu Jeronýma Tejce. Neuspěl se svou kandidaturou na prvního místopředsedu ani na řadového místopředsedu. Vedení si nechtělo do svého týmu připustit jakékoliv kritiky, nebo lidi s jiným pohledem. Já jsem to vyhodnotil tak, že jsou-li tyhle dveře zavřené, nemá cenu se do nich vlamovat,“ uvedl Zimola, jenž chtěl kandidovat do Sněmovny. Celostátní vedení strany však jeho pozici na kandidátní listině neschválilo a vyřadilo jej.

Po volbách se patrně situace v předsednictvu sociální demokracie změní. ČSSD získala na celostátní úrovni 7,27 procenta hlasů a obsadí ve Sněmovně 15 mandátů, když jich obhajovala 50. „Sociální demokracie musí reagovat na ten tvrdý políček, který jí voliči uštědřili. Jednou z běžných věcí je to, že vedení strany dává funkce k dispozici,“ řekl Zimola.

Čtěte také:

Dodal, že v případě ČSSD je však potřeba na změny počkat až na řádný sjezd. Připomněl, že strana je v současnosti bez předsedy, jelikož Bohuslav Sobotka z funkce v létě odstoupil.

„Není proto možné, aby své pozici bezprostředně teď opustili i místopředsedové, protože pak by stranu neměl kdo vést. A každá organizace potřebuje svého statutárního zástupce s ohledem na její chod,“ řekl. Právě jen statutární zástupci mohou například provádět různé finanční operace a podepisovat důležité dokumenty.

Vše o volbách čtěte v rubrice Volby 2017

Jak bude vypadat nová Sněmovna?