Zemětřesení a nová éra, tak informují o českých volbách evropská média

Nejčtenější německý list Bild svým čtenářům novou českou politickou mapu vysvětlil tak, že si východní sousedé Německa zvolili kontroverzního populistu Babiše, který odmítá užší spolupráci v rámci EU. Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung poznamenal, že Česko se po debaklu ČSSD a úspěchu krajně pravicové Svobody a přímé demokracie (SPD) Tomia Okamury posunulo výrazně doprava.

Britský deník The Guardian napsal, že Češi rázně odmítli tradiční strany a otevřeli novou kapitolu populistické éry. The Daily Telegraph poznamenal, že výsledky z Česka kopírují regionální trend, kdy populisté a krajní pravice získávají na oblibě. Podle listu The Independent dostaly tradiční politické elity tvrdou ránu, neboť čtyři z pěti nejlépe umístěných stran zpochybňují tradiční politické proudy.

Francouzský list Le Monde soudí, že Češi, kteří se považují za vyděděnce prosperující společnosti, v Babišovi obviněném z podvodů s unijními dotacemi vidí naději. Také švýcarský deník Le Temps vidí úspěch nestandardních stran v ekonomicky znevýhodněné části veřejnosti, která obviňuje tradiční politické elity z odpovědnosti za svou situaci.

Deník Le Parisien si všímá poměrně velkého úspěchu protiislámské a protiimigrační strany SPD. Pokud se podle Le Parisienu podaří Okamurovi ovlivnit budoucí vládu, přijde Česko o pověst nejlepšího ze špatných chlapců východní Evropy.

Polská Gazeta Wyborcza napsala, že Rakousko-Uhersko kráčí doprava. Své hodnocení tak zasadila do středoevropského kontextu, ve kterém zohlednila dominanci maďarského premiéra Viktora Orbána a nedávný volební úspěch rakouského šéfa lidovců Sebastiana Kurze. SPD pak deník označil za učebnicový příklad pravicového populismu.

Na tom, že české volby znamenají zlom v politickém vývoji, se shodují i analytici působící v Německu. Specialista na českou politiku Kai-Olaf Lang z Nadace pro vědu a politiku (SWP) hovoří o přelomu stranického systému a jeho kolega Milan Nič z Německé společnosti pro zahraniční politiku (DGAP) pak o zemětřesení. Oba odborníci míní, že Babiš dobře odhadl a využil náladu českých voličů toužících po změně a odmítnutí dosavadní garnitury.

Babišovo vítězství zaznamenala i katarská televize Al-Džazíra, která jeho hnutí ANO označila za první stranu, která prolomila téměř čtvrtstoletí dominance dvou stran hlavního proudu.

