Zeman pověří Babiše vyjednáváním o vládě. Šéf ANO by stál o spolupráci s ODS

„Pan prezident mne informoval, že splní svůj slib a že příští týden mne pověří vyjednáváním o nové vládě České republiky, až do doby, než budou zvoleny nové orgány - to znamená vedení Sněmovny,“ řekl Babiš po schůzce, která trvala o něco déle než hodinu.

První jednání nové Poslanecké sněmovny chce prezident Zeman svolat v nejpozdějším termínu, který mu umožňuje Ústava, tedy na pondělí 20. listopadu. Právě na této schůzi se bude hlasovat o ustavení orgánů Sněmovny. „Pokud ty orgány a vedení Sněmovny bude zvoleno, tak následně mne (prezident) pověří vyjednáváním o sestavení nové české vlády,“ dodal Babiš.

Faltýnek do čela poslanců? Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek určitě nebude ve vládě, řekl po jednání s prezidentem v Lánech předseda ANO Andrej Babiš. Dodal, že Faltýnka výbor hnutí doporučil na místo předsedy poslaneckého klubu, kterým byl i v předchozí Sněmovně. Poslanecký klub ANO čítající 78 členů bude o svém vedení hlasovat v úterý, dodal Babiš.

Babiš řekl, že prezident mu nedal žádná doporučení ohledně sestavení budoucí vládní koalice. Naznačil však, že by se mu líbila koalice s občanskými demokraty. „S ODS máme 103 mandátů. Z těch zkušeností, které jsem získal ve vládě, čím míň partnerů, tím je to lepší,“ podotkl Babiš. Zopakoval také dřívější stanovisko, že nechce v kabinetu KSČM a SPD.

Dnešní vyjádření vysokých představitelů ODS ale spolupráci s ANO příliš nenahrávají. Pro ODS není zřejmě po volbách jiná cesta než skončit v opozici, tvrdí místopředseda ODS, senátor a předseda regionálního sdružení ODS na Vysočině Miloš Vystrčil. Koalice demokratických stran není možná, pro ODS není jiná možnost než opozice, nic dalšího nevychází, řekl

„Budeme konstruktivní, budeme navrhovat zákony prospěšné pro zemi,“ řekl Vystrčil. Podle Miroslavy Němcové, která se za občanské demokraty jako jediná z Vysočiny probojovala ze třetího místa kandidátky do Sněmovny, není práce v opozici hanbou. „ODS to prospělo k tomu, aby se soustředila na svůj program a znovu získala důvěru,“ uvedla Němcová.

Podle Babiše je podstatné, aby kabinet fungoval jako jeden tým. Ministři podle něj nutně nemusí být členové ANO, umí si představit kabinet složený z odborníků.

Zeman už dříve avizoval, že dodrží předvolební slib a Babiše pověří sestavením vlády. O jiném jménu by uvažoval jen v případě, že by Babiš předsedou vlády být nechtěl. To by ale prezident považoval za chybu.

