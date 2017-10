Zeman pověří Babiše sestavením vlády. Sejdou se v pondělí

Zemanův názor na pověření Babiše sestavením vlády nemůže změnit ani trestní stíhání předsedy ANO kvůli podezření z podvodu v případě dotace pro farmu Čapí hnízdo. Zeman řekl, že záležitost považuje za policejní provokaci, a kdyby se sám podílel na hlasování o vydání Babiše ke stíhání, kterým se bude Sněmovna po volbách znovu zabývat, vydání předsedy ANO by odmítl.

První den v novém Česku. Povolební vývoj sledujte ŽIVĚ

Zeman také uvedl, že by považoval za logické, aby se do vlády zapojili Piráti. Podle něj by to byl přínos, protože tato strana má odbornost v oblasti digitalizace. Piráti sice před volbami uváděli, že chtějí zůstat v opozici, podle Zemana ale z opozice nelze prosadit téměř nic. Prezident také řekl, že by osobní antipatie vůči Babišovi neměly stát v cestě snaze o zdokonalení Česka.

Zeman v rozhovoru odmítl označování Babiše za populistu. Podle něj je předseda ANO politický pragmatik a Zeman s ním v mnoha oblastech souhlasí.

Vše o volbách čtěte v rubrice Volby 2017

Včerejší den minutu po minutě:

Tři voliči z deseti jsou přesvědčeni, že nejlepším premiérem této země bude zloděj. Čtěte komentář Pavla Párala:

Jak bude vypadat nová Sněmovna?