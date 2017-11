Piráti vylučují spolupráci s Babišem mimo jiné kvůli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, ve které kromě šéfa ANO figuruje také místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. „Prezident zopakoval doporučení, aby se Piráti účastnili na vládě, my mu vysvětlili důvody, proč Piráti po těchto volbách skončili v opozici,“ řekl novinářům Bartoš.

Řeč přišla také na některé kauzy z minulosti, například případ OKD, uvedl Bartoš. „My i na jednáních s jinými politickými stranami apelujeme na vznik komise na vyšetření historie celé kauzy OKD, to se u prezidenta setkalo se sympatiemi,“ řekl. Během necelé hodiny a půl dlouhé schůzky také Piráti představili hlavě státu historii své strany.

Zeman s Piráty hovořil i o reálném rozložení sil ve Sněmovně nebo předčasných volbách. Prezident se podle Bartoše ptal, zda by Piráti volby uvítali. „My bychom samozřejmě tuto situaci neuvítali, je to zatěžující pro občany i rozpočet. Ale kdyby tu byla patová situace, nechceme, aby tu fungovala nějaká nekonečná vláda odborníků,“ řekl Bartoš.

Za žádoucí Bartoš považuje, aby v Česku fungovala vláda s důvěrou Sněmovny. Pro případ, že by kabinety důvěru nezískaly, Zeman podle Bartoše zmínil, že by naslouchal, zda by měl Poslaneckou sněmovnu rozpustit. „Ale i my sdílíme názor, že k tomuto bodu to nedojde,“ konstatoval Bartoš. Například KSČM podle něj ustoupila a naznačila toleranci menšinové vlády.

Bartoš s šéfem poslanců Pirátů Jakubem Michálkem do Lán dorazili šedou škodovkou polepenou symboly strany včetně předvolebního sloganu Pusťte nás na ně. Zemanovi přivezli čtečku elektronických knih se svým programem a knihou Všichni nekradou. „On řekl, že knihu i program četl v papírové podobě, které jsou mu milejší,“ řekl Bartoš. Hovořili podle něj i o diferenciálních rovnicích a simulacích systémů, které Zeman pamatuje z doby svého působení v Prognostickém ústavu.

