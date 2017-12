Prezident Zeman jmenoval Babiše premiérem

Miloš Zeman Babišovi řekl, že „do vysokých stromů bije blesk“. Měl by se připravit na to, že velká část českých médií proti němu „dále zvýší svou nenávistnou kampaň“, dodal.

Babiš poděkoval, že Zeman vládu jmenuje oproti původnímu předpokladu už 13. prosince. Řekl, že Česká republika by měla být aktivnější v Evropské unii. Chce proto navrhnout řešení problému migrace, kterým má být boj proti pašerákům.

Nový premiér věří, že jeho vláda bude jeden tým bojující proti korupci a klientelismu. Dnes zopakoval, že žádnou koalici, která by kabinet podporovala, dohodnutou nemá. Od 18. prosince se chce scházet se zástupci ostatních sněmovních stran a jednat s nimi o podpoře nebo o toleranci vlády, nejprve bude mluvit s ODS a poté s Piráty. Vláda by ale podle Babiše měla začít naplno jednat ihned po svém jmenování, bez ohledu na to, že ještě nebude mít důvěru Sněmovny.

O důvěře kabinetu se bude hlasovat až v lednu. „Myslel jsem, že bychom požádali o důvěru před Vánoci, ale rozmyslel jsem si to,“ řekl dnes Babiš. Nová vláda musí Sněmovnu o důvěru požádat do 30 dnů od svého jmenování. Pokud by Babiš využil tuto lhůtu celou, připadla by žádost na období těsně před prvním kolem prezidentských voleb, ve kterých Zeman usiluje o znovuzvolení.

Prezident dnes oznámil, že Babišův kabinet před poslanci podpoří. „Jestliže prezident někoho jmenuje premiérem, pak je jeho povinností, aby se toho, koho jmenoval, zastal ve svém vystoupení před Poslaneckou sněmovnou,“ řekl. Před čtyřmi lety Zeman obdobně vystoupil na podporu Sobotkova kabinetu.

V Babišově vládě by mělo pokračovat pět ministrů z dosavadního kabinetu. Ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr spravedlnosti Robert Pelikán a ministr dopravy Dan Ťok zůstanou na svých pozicích, ministr obrany Martin Stropnický se přesune do čela diplomacie a jeho pozici převezme dosavadní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. S dalšími kandidáty na vládní posty se chce prezident v nadcházejících dnech setkat, až poté vládu jmenuje. S pokračujícími ministry se Zeman nesejde, dnes to zdůvodnil tím, že kvůli dřívějšímu termínu jmenování vlády na to není čas, kromě toho je všechny zná a je s jejich prací spokojen.

Zeman přistoupil ke jmenování Babiše premiérem rychleji než před čtyřmi lety ke jmenování Sobotky. Tehdejší předseda ČSSD čekal na jmenování 83 dnů od voleb, Babiš se stal premiérem 46 dnů po skončení hlasování. Zeman také po Babišovi na rozdíl od Sobotky předem nepožaduje podpisy 101 poslanců, kteří ve Sněmovně podpoří vládu.

