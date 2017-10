Zeman vyjádřil očekávání, že Babišova vláda bude stabilní a úspěšná. Podmínku zajištění většiny ve Sněmovně šéfovi ANO nedal, protože hnutí vyhrálo volby s velkým náskokem a Babiše považuje za úspěšného podnikatele i ministra financí.

Prezident přitom podotkl, že by za současné situace nepodpořil model opoziční smlouvy mezi ANO a některou další stranou, jako tomu bylo v letech 1998 až 2002, kdy ODS z opozice podporovala vládu ČSSD vedenou Zemanem. „Nedomnívám se, že by mohla vzniknout nová opoziční smlouva, a to z jednoduchého důvodu - předpokládá existenci dvou přibližně stejně silných stran, a to v České republice není,“ řekl. Na ostatní sněmovní strany chce Zeman apelovat, aby Babišův menšinový kabinet podpořily.

Prezident také oznámil, že by Babiše jmenoval premiérem i podruhé, pokud by jeho první vládě nevyslovila Sněmovna důvěru. Uvedl také, že udělá vše pro to, aby se v Česku nekonaly předčasné volby.

TOP 09 má plán proti Babišovi. Kalousek chce blokovat Sněmovnu

Babiš prohlásil, že se bude snažit co nejrychleji sestavit vládu. Do Vánoc chce přijít s programovým prohlášením kabinetu. Po jednání se Zemanem také zopakoval, že by v jednobarevné vládě chtěl mít odborníky, kteří nejsou členy ANO. Se Zemanem se ale o konkrétních jménech nebavili. V médiích se v posledních dnech objevily informace, že by v Babišově vládě mohl být i Miroslav Toman, který působil jako ministr v úřednickém kabinetu Jiřího Rusnoka, který jmenoval Zeman.

Za důležité Babiš považuje rychle ustavit Sněmovnu, aby bylo možné přijmout zákon o státním rozpočtu a země se vyhnula rozpočtovému provizoriu.

Pověření jednáním o sestavení vlády Zeman použil už před čtyřmi lety předtím, než jmenoval vládu současného premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Sobotka po převzetí pověření Zemana pravidelně informoval o postupu jednání, než byl jeho kabinet uveden do funkce.

Zeman: Zablokování Sněmovny by bylo ubohé

Novou vládu může Zeman jmenovat teprve po demisi současného kabinetu. Sobotkova vláda ji musí podat po ustavení Poslanecké sněmovny. Ustavující schůzi Zeman svolal na 20. listopadu. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek dnes vyzval k zablokování volby předsedy Sněmovny, aby dolní komora Parlamentu nemohla být ustavena, a nemohla tak vzniknout menšinová vláda ANO.

Babiš i Zeman Kalouskův návrh kritizovali. Babiš to označil za nezodpovědný apel a řekl, že je neštěstí, že Kalousek zůstává v politice. Podle Zemana by bylo zablokování ustavující schůze Sněmovny ubohé.

