Zeman je přesvědčen, že vláda bude sestavena do prezidentských voleb, tedy do 12. ledna. Řekl to v rozhovoru Českému rozhlasu Radiožurnálu. Je ale podle něj nejisté, zda do té doby získá důvěru Sněmovny. V úterý pověřit vyjednáváním o sestavení vlády předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, který už oznámil, že usiluje o menšinovou vládu.

Předsedou dolní komory by se měl podle Zemana stát představitel hnutí ANO, protože výrazně vyhrálo volby. ANO do čela dolní komory navrhuje Radka Vondráčka, ODS svého předsedu Petra Fialu. Občanští demokraté, kteří získali druhý nejvyšší počet hlasů voličů, by podle Zemana měli vzhledem k výsledku voleb obsadit jen post místopředsedy.

Některé strany jako podmínku své účasti ve vládě stanovili, že v ní nebude trestně stíhaný Babiš. Zeman vyloučil možnost, že by jeho trestní stíhání abolicí zrušil.

Dusno kolem Klause mladšího: Fialy se na něj neptejte

Sociálním demokratům, kteří ve volbách propadli, může podle prezidenta pomoct získat zpět voliče změna vedení strany. „Nadějí je, že je vždy možné se z osmi procent dostat na 32 procent,“ uvedl. Dodal, že proto je třeba, aby strana zvolila nového předsedu a nové předsednictvo. Připomněl, že po minulých volbách, kdy sociální demokraté získali 20 procent, se toto třiatřicetičlenné předsednictvo sešlo a vyzvalo předsedu strany Bohuslava Sobotku, aby rezignoval. „Kdyby se to uskutečnilo, možná že by ČSSD neměla tolik procent, kolik dostala,“ uvedl s odkazem na takzvaný lánský puč.

Zeman se vyjádřil i k možné kandidatuře předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury na prezidenta. Okamura by mu podle jeho odhadu vzal asi deset procent voličských hlasů, aniž by se sám stal prezidentem. Zeman stále trvá na tom, že se nebude účastnit jako kandidát na prezidenta předvolebních debat.

Zopakoval, že zrušení Senátu je podle něj skvělá myšlenka a nevadilo by mu ani snížení počtu poslanců. Babišovi chce rozmluvit myšlenku zrušení krajské samosprávy.

O povolební situaci čtěte více v rubrice Volby 2017: