Zástupci stran jednají o podobě sněmovních výborů. Opozice chce vést kontrolní komise

Zástupci sněmovních stran se dnes odpoledne sešli k jednání o podobě výborů v dolní komoře. Podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) by se měli bavit o konkrétním návrhu na počty členů, které by ve výborech získala jednotlivá uskupení. Zástupci ČSSD a STAN při příchodu na jednání uvedli, že by opozice měla vést všechny kontrolní komise ve Sněmovně. Za opozici přitom nepovažují vedle hnutí ANO ani SPD a KSČM.