Vysoký cíl ODS. Občanští demokraté chtějí pro Fialu post předsedy Sněmovny

„Která Babišova loutka z hnutí ANO usedne na pozici předsedy Poslanecké sněmovny, je docela jedno. My tam budeme volit kohokoli jiného,“ uvedl odstupující předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.



Kalousek řekl, že sedmičlenný klub TOP 09 si nebude nárokovat funkci místopředsedy Sněmovny, kterých by podle něj mělo být nejvýš pět. Do Sněmovny se dostalo devět politických stran a hnutí. „Možná, že někdo z nás bude kandidovat, ale nebude-li zvolen, nebudeme to chápat jako křivdu,“ dodal.