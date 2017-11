Výměnný obchod. Komunisté podpoří Vondráčka, ANO Filipa do funkce místopředsedy Sněmovny

Představitelé KSČM znovu potvrdili podporu pro kandidáta hnutí ANO Radka Vondráčka do funkce předsedy Sněmovny. Hnutí ANO na ustavující schůzi dolní komory zase podpoří předsedu KSČM Vojtěcha Filipa ve volbě místopředsedy Sněmovny. Komunisté by měli dostat také předsednické křeslo v rozpočtovém výboru. Po dnešním jednání představitelů obou uskupení to řekli předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek a Filip.