Sněmovna by měla volit svého předsedu ve středu. Pokud by dosavadní podpory pro Vondráčka platily, mohl by v tajné volbě dostat až 137 hlasů. Navíc sociální demokraté se zatím na postupu při volbě předsedy nedohodli.

Na předsedu Sněmovny chtěl kandidovat i předseda ODS Petr Fiala. Svoji kandidaturu minulý týden ale zrušil. Nechce prý asistovat dohodě mezi hnutím ANO, komunisty a SPD.

Ve středu by měl předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník také vyhlásit lhůty pro podávání návrhů na místopředsedy Sněmovny. Zatím není známo, kolik místopředsedů bude Sněmovna mít. Vondráček už dříve ohlásil, že navrhne, aby místopředsedů Sněmovny bylo pět, tedy o jednoho více než v minulém volebním období. Pozice by tedy mohli získat nominanti ODS, Pirátů, SPD, KSČM a ČSSD.

Poslanci se hned první den pohádali:

