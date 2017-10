Volby skončily, začíná sčítání hlasů. Sledujte ŽIVĚ na Euro.cz

Podle průzkumů by v dolní komoře mělo mít zastoupení nejméně osm stran, tedy o jednu více než dosud. Výsledky hlasování z většiny okrsků by měly být známy do večera.

Rychlost sčítání ovlivní mimo jiné voličská účast. Podle informací z krajů byla nedlouho před uzavřením volebních místností buď nadpoloviční, nebo přesahovala 60 procent.

Letošní volby byly označovány za souboj o charakter demokracie a další směřování ČR, jako boj mezi tradičními a protestními či antisystémovými stranami. Za jednoznačného favorita bylo považováno hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše, které podle průzkumů mělo získat nejméně čtvrtinu hlasů. Bylo to dvakrát tolik než zisk druhé ČSSD. Místo v dolní komoře si zřejmě bezpečně uhájily KSČM a ODS. Nad pětiprocentní hranicí se držely také KDU-ČSL a TOP 09.

Ze sněmovní mapy zmizí Úsvit, který už nekandidoval. Jeho zakladatel a podnikatel Tomio Okamura ale ve Sněmovně nejspíš zůstal jako šéf svého dalšího hnutí Svoboda a přímá demokracie, a to díky hlasům nespokojených voličů. Nováčkem by měli být Piráti, kteří by tak navázali jako alternativní strana na úspěchy v ostatních typech voleb. Z ostatních stran měli v průzkumech ke sněmovním branám nejblíže Starostové a Zelení.

Před čtyřmi lety vyhrála předčasné sněmovní volby podruhé po sobě ČSSD se ziskem 20,45 procenta hlasů. ANO 2011 skončilo druhé se ziskem 18,65 procenta. Třetí místo obsadila KSČM s 14,91 procenta hlasů. Čtvrté místo patřilo TOP 09, kterou volilo 11,99 procenta lidí. ODS na pátém místě dalo hlas 7,72 procenta voličů. Okamurův Úsvit získal 6,88 procenta hlasů a do Sněmovny se vrátila KDU-ČSL díky 6,78 procenta hlasů. Volební účast v roce 2013 dosáhla 59,48 procenta, byla druhá nejnižší od roku 1989.

