Volby pokračují, sledujte ŽIVĚ na Euro.cz

V pátek k volbám přišli lídři politických stran i prezident Miloš Zeman. Letošní hlasování není zásadní ani zlomové, takové označení je jen reklamní kampaní, řekl prezident. Jeho předchůdce ve funkci Václav Klaus doufá, že lidé význam parlamentních voleb nepodcení.

Svůj hlas dnes odevzdali i dva prezidentští kandidáti. Jiří Drahoš řekl, že volil stranu, která zachová ústavnost, demokracii a ukotvení Česka v Evropě. Michala Horáčka potěšila předpokládaná vysoká volební účast. Důvody, proč chodí k urnám poměrně dost lidí, mohou být podle Horáčka dva. „U některých to možná bude jakkoli založená nespokojenost. Vždycky když je nespokojenost, tak se chodí více. Anebo na druhé straně je mnoho lidí, kteří jsou spokojení a chtějí, aby to trvalo dál. To si neumím vysvětlit. Ale to, že ti lidé přišli, je skvělé,“ dodal Horáček.

Poslední voliči budou dnes moci odevzdat svůj hlas těsně před 14:00, kdy možnost volit podle zákona skončí. Než členové okrskové komise volební místnost uzavřou, musejí ještě umožnit hlasování všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Teprve poté prohlásí předseda okrskové komise hlasování za ukončené.

Komise pak začnou sčítat hlasovací lístky a další údaje, jako je například počet voličů. Tyto informace následně postoupí ke zpracování výsledků voleb Českému statistickému úřadu, který výsledky hlasování zveřejní na volebním serveru. Výsledky voleb budou zveřejňovány průběžně, většina z nich by mohla být známa do pozdního večera.

Lidé mohou v letošních volbách do Sněmovny vybírat z rekordních 31 stran a hnutí. O 200 poslaneckých křesel usiluje zhruba 7500 kandidátů.

