Babiš novinářům řekl, že ministři během dnešního zasedání vlády návrh programového prohlášení dokončili a odeslali ho předsedům ostatních parlamentních stran. Dokument má 32 stran. Premiéra pak ministři pověřili, aby o návrhu jednal se všemi politickými subjekty zastoupenými ve Sněmovně. „Očekáváme, že nám dají svůj názor, zda jsou ochotni za nějakých dodatečných návrhů diskutovat o toleranci vlády,“ uvedl Babiš.

Jediné strany, které za určitých okolností připustily jednání o podpoře či toleranci Babišova týmu, jsou zatím KSČM a SPD. Jednou z podmínek komunistů, kterou podporuje i SPD, je například zdanění peněžité části církevních restitucí. O zdanění uvažoval i Babiš, programové prohlášení jeho vlády však tuto otázku nijak nezmiňuje.

Premiér dnes uvedl, že jeho vláda nechce přijímat euro, v plánu má naopak masivní investice. Za stěžejní považuje rozvoj digitalizace či důchodovou reformu, pro jejíž tvorbu chce kabinet podle návrhu sestavit odborný tým. „Uvidíme, jak se k tomu jednotlivé strany postaví,“ uvedl Babiš. V prohlášení kabinet mimo jiné slibuje do čtyř let zprovoznit 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů nových a 100 kilometrů opravené D1.

Kabinet se v návrhu programového prohlášení zavazuje k přijetí novely zákona o důchodovém pojištění, která by měla zvýšit základní výměru důchodu na deset procent průměrné mzdy ze současnách devíti procent. Novela by měla také navýšit důchod o 1000 korun lidem, kteří se dožijí 85 let. Zaměstnanci v náročných profesích by se měli dočkat dřívějšího odchodu do důchodu.

Topolánek: Babiše se nebojí jen blázen. Čtěte více

„Jsme a budeme i nadále nedílnou součástí evropského civilizačního a hodnotového prostoru. Proto musí naše zahraniční politika vycházet především z členství v EU a NATO,“ stojí v návrhu. Babišova vláda se chce významně podílet na reformě unie. Kabinet trvá na tom, že přesidlování uprchlíků musí zůstat v kompetenci jednotlivých členů EU. Babiš v závěru minulého týdne na summitu EU opakovaně odmítal kvóty na přerozdělování migrantů.

Vláda také plánuje vytvářet prostor pro větší konkurenci zdravotních pojišťoven, ze které by měli těžit pojištěnci. Zásadní změny ve zdravotnictví hodlá konzultovat s opozicí.

Navyšovat chce vláda postupně rozpočet na obranu, aby v letech 2024 až 2025 dosáhl na dvě procenta HDP, jak požaduje NATO. „Finance musí jít ruku v ruce s dobře připravenými a racionálními akvizičními projekty,“ uvádí. Vrátit se chce i k memorandu o těžbě lithia v Česku, které bylo jedním z předvolebních témat. Plánuje rovněž dokončit práce na nových pravidlech občanskoprávního i trestního řízení a zavést nový exekuční řád i zákon o hromadných žalobách. Babišovi ministři si dali za cíl prosadit i zjednodušení volebních pravidel včetně zavedení korespondenčního hlasování. „Prosadíme zefektivnění volby do Senátu zavedením jednokolového systému,“ uvedli. Dosud se do horní komory Parlamentu volí ve dvou kolech, pokud některý kandidát nezíská nadpoloviční většinu hned v kole prvním.

ANO začne o podpoře či toleranci své menšinové vlády jednat s ostatními stranami ve Sněmovně v úterý, kdy se zástupci hnutí sejdou s ODS a KDU-ČSL. Série rozhovorů by se měla zopakovat i v novém roce před hlasováním o důvěře, které se má uskutečnit 10. ledna.

O povolební situaci čtěte více v rubrice Volby 2017: